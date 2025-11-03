Висшият съдебен съвет реши да реагира по-сдържано на коментара на журналиста Слави Ангелов относно високите заплати на членовете на съвета. Първоначално предложената реакция включвала по-критични квалификации, но бе променена. Журналистът отказа да се извини, заяви в ефира на БТВ председателстващият ВСС Боян Магдалинчев.

"Заплатата на член на ВСС не е 20 000 лв.", уточни Магдалинчев, без да посочи точната сума, но добави, че тя варира между отделните членове на съвета.

Той обясни, че за 2024 година е получил бонуси, равняващи се на две заплати. След като бе изяснено, че с добавките за прослужено време, средства за облекло и бонусите общият приход на всеки член на съвета е достигал около 23 000 лв. на месец, Магдалинчев подчерта, че това не е чистата заплата, а общ приход.

"Годишно в съдебната система минават около 700 000 дела. Съдиите са 2400, прокурорите – 1700", добави председателят на ВСС.