И вторият избягал затворник от Ловеч е задържан

Автор: Труд онлайн
И двамата избягали затворници от Ловеч са задържани, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Вторият беглец е арестуван около 1:45 ч. тази нощ на улица в града, съобщава БТА.

Сигнал за бягството е подаден вчера около 18:00 ч., когато двама 21-годишни лишени от свобода са напуснали Затворническото общежитие „Полигона“, предназначено за осъдени с по-леки присъди.

Около час след инцидента първият затворник е бил открит и задържан в района на общежитието, а след проведени издирвателни действия тази нощ е върнат зад решетките и вторият.

