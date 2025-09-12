Награди за ученици, препречили пътя на пиян шофьор

Полицията в Сандански даде грамоти на децата

Полицията в Сандански раздаде грамоти на момчета и момичета, които постъпили отговорно и смело като не позволили на пиян шофьор да потегли с автомобила си. Случаят е 29 август, когато група от седем ученици на възраст от 15 до 18 години от различни градове, прекарвали последните дни на ваканцията в благоевградското Лозеница.

Децата видели кола, спряла напречно на шосето, от която слязъл 65-годишен мъж от София, който се клател и миришел на алкохол.

Тийнейджърите са обидили на полицията, отшили при пияния и направили така, че да не може да седне обратно зад волана и да замине преди идването на патрул. Катаджиите измерили с дрегер 1,83 промила алкохол и мъжът бил задържан. Спред полицаите той също би трябвало да благодари на учениците, че са го спрели, преди да катастрофира.