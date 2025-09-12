Пращат хайки за дилъри на дрога около училищата

Следят децата за опасни предизвикателства в социални мрежи, сайтове и форуми

Агенти откриват "вредно съдържание"

Цивилни и униформени полицаи да засилят наблюдението и патрулите около училищата, да откриват и залавят дилъри на наркотици, продавачи на вейпове и доставчици на райски газ. Специализираната акция е в цялата страна и е традиционна в началото на всяка учебна година около датата 15 септември.

Хайките започнаха още днес и ще продължат идната седмица до 19 септември включително. Това гласи обща заповед, подписана от и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов и министъра на вътрешните работи Даниел Митов.

В същата съвместна заповед са описани и мерки за защита на децата и в киберпространството. Агентите на ГДБОП и следователите от Националната следствена служба, специализирани по разследване на киберпрестпъления започват да следят социални мрежи, сайтове, форуми и криптирани чат канали, за да откриват вредно съдържание, застрашаващо физическото и психично здраве на децата - употреба на забранени вещества, предизвикателства, свързани със самонараняване, изкачване на височини и др.

Онлайн мониторингът ще обхване киберпространства, в които се публикуват материали за опасни пътни нарушения дрифтене, каране с високи скорости и др. Ще бъдат анализирани и сигналите, подадени чрез националната телефонна линия за деца и чрез центъра за безопасен интернет с цел противодействие на киберпрестъпленията и сексуалната експлоатация на деца.

Ще бъдат подготвени материали с предупреждения за това как децата да пазят личните си данни и пароли и как да общуват безопасно онлайн.