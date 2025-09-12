Нов трик на телефонните измамници: Мними служители на Енергото събират мобилни номера на потенциални жертви

Нова схема за телефонни измами набира скорост на територията на Варненска област, предупредиха от Областната дирекция на МВР.

Мними служители на Енергото звънели на стационарните телефони на възрастни хора и им искали мобилните номера под предлог, че предстои профилактика или ремонт на съоръжения и искат навреме да ги предупредят за смущения в захранването.

След като се сдобият с номер, престъпниците започват да звънят, като вече използват стари и изпитани схеми, за да се сдобият с парите или личните данни на жертвите.

От полицията апелираха гражданите да не се доверяват на непознати и да са наясно, че ако получат указания да пазят в тайна разговора, става дума за измама.

"Не предоставяйки мобилните си номера, пари, банкови и лични данни по телефона, а при съмнение за опит за измама, незабавно сигнализирайте на тел. 112 или в най-близкото районно управление", призовават от ОДМВР-Варна.