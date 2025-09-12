Домашен арест за двама от обвиняемите за побоя над шефа на МВР-Русе

Състав на Апелативния съд във Велико Търново измени в домашен арест мерките на двама от русенските младежи, обвиняеми за побоя над старши комисар Николай Кожухаров.

Съдебните заседания продължават вече над 7 часа при засилена полицейска охрана на съдебната палата, съобщи БНР. Първи мярката си за неотклонение от задържане под стража в домашен арест чу 18-годишният Жулиен Кязъмов. С по-лека мярка вече е и 18-годишният Кирил Гочев, който е шофирал автомобила по време на инцидента.

Според държавното обвинение 18-годишният Кирил е бил в основата на конфликта и инцидента с полицейския директор в Русе. "Няма да се укрия, искам да работя", заяви пред съдебния състав младежът.

По-рано в съдебната зала, адвокатът му Георги Георгиев заяви, че основна вина за избухването на скандала има съседът на ст. комисар Кожухаров, който неправомерно спрял колата в която пътували четиримата младежи.

По думите му по този начин той е иззел функциите на държавен орган, но не е бил задържан за тези си действия.

Решението на Апелативния съд е окончателно.

Днес тричленният състав на Апелативния съд с председател Корнелия Колева ще гледа и другите две дела за останалите обвиняеми Виктор Иванов и непълнолетния Станислав А. Те няма да присъстват в съдебната зала и ще бъдат представлявани от своите адвокати. По всяка от мерките за всеки един от четиримата има образувано отделно дело, за които са обявени отделни заседания.