37 случая на агресия от "локали" регистрирало МВР в София през тази година

От началото на годината в столицата са регистрирани 37 случая на тормоз и агресия, упражнявани от групи младежи, като за 33 от тях има установени и задържани. Това съобщи министърът на вътрешните работи Даниел Митов по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на народния представител Елисавета Белобрадова относно проявите на т.нар. "локали".

Министърът каза, че след извършване на проверки по всеки един получен сигнал за пострадали лица от действията на такива групи, преписките се изпращат в прокуратурата.

"За предприемане на последващи действия, когато се установи, че подобни общественоопасни деяния са извършени от малолетни лица, съгласно член 32 от Наказателния кодекс, се прилагат възпитателни мерки според конкретния случай. Спрямо непълнолетни също могат да се приложат възпитателни мерки по същия закон", обясни министърът. Тези мерки се налагат от местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, които функционират към съответните общини в страната.

Мерките, които служителите на МВР предприемат с цел превенция и противодействие на противоправното поведение на младежи с подобни прояви, са свързани с идентифициране и наблюдение на тези лица, установяване на тяхната самоличност, извеждането им от анонимност, събиране на информация за структурата и дейността на групата.

Според данните на Столичната дирекция на вътрешните работи между 70 и 80% от малолетните и непълнолетните, извършващи подобни деяния в София, са известни на полицията, информира Митов.

Той подчерта, че се налагат по-адекватни законодателни инструменти, за да може да се противодейства още по-ефективно, както на групите на т.нар. локали, така и на детската престъпност, тъй като заради остарялото законодателство от 1958 г. често МВР е "с вързани ръце".

"Министерството активно участва в подготовката на изцяло нов закон за детското правосъдие, за изготвянето на който е създадена междуведомствена работна група, която има задача да извърши анализ на съществуващата нормативна уредба в областта на борбата с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, международните стандарти и добрите практики, и да предложи законодателните изменения", информира министърът.

За периода от 28 май до 8 септември са проверени 3768 са непълнолетни, а 1140 са от криминалния контингент. Задържаните са 57, съобщи Митов.

"Във връзка със случаите на насилие и противообществени прояви от малолетни и непълнолетни, извършвани в търговски центрове на територията на София, е създадена постоянна междуинституционална работна група по проблемите на насилието от и над деца на обществени места в търговски обекти", каза още Даниел Митов.

Министър Митов съобщи, че от началото на тази година до настоящия момент са проведени над 900 беседи с малолетни и непълнолетни. Инспекторите от детските педагогически стаи работят с всяко установено дете. Правят индивидуални разговори с него и родителите, разясняват и обръщат внимание на последиците от участие в улични групи и извършване на правонарушения.