Задържаха мъжа, причинил ПТП със смърт на двама младежи край Котел

Окръжна прокуратура-Сливен задържа за срок до 72 часа К.А., обвинен за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на 17-годишно момиче и 20-годишен младеж.

Престъпното деяние е осъществено на 27.08.2025 година на пътя от с. Градец към гр. Котел.

Установено е, че обвиняемият е управлявал автомобил, в който са се возили още трима души.

Водачът е допуснал пътнотранспортно произшествие, в което двама от спътниците му са починали.

Предстои Окръжна прокуратура-Сливен да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемия, което ще бъде разгледано по-късно през днешния ден, 12 септември.