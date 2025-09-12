Убитата в дупнишко село оставя три деца сирачета

Още по темата: Издирват заподозрян за убийство на жена в село Крайници 11.09.2025 20:25

Продължава издирването на заподозрения за убийството на млада жена в дупнишкото село Крайници. Полицията търси мъжа, с когото жертвата живеела на семейна начала.

Сигналът, че жената е пребита е подаден 04:20 ч. в четвъртък сутринта, 11 септември.

Тялото ѝ е намерено на около 500 метра от къщата. Мъжът е обявен за издирване. Според първоначална информация той и жертвата са родители на три деца, които са станали свидетели на тежкото престъпление.

„Нормално на вид семейство. Дълги години живеят заедно. Напоследък явно са имали някакви проблеми”, коментира пред Nova кметът на Крайници Десислав Начов. По думите му децата на семейството, които са между 5 и 10-годишни, са взети от социалните служби.

Начов обясни, че семейството не е живеело постоянно в селото, а е ходило там от време на време. „Доколкото разбрах миналата година е имало скандал, но са се оправили”, каза кметът.

Той обясни, че жената е живеела и работила в Гърция с майка си. За мъжа не знае нищо.