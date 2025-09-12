Днес гледат мярката за неотклонение на кмета на Варна

Мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев ще бъде разгледана днес, 12 септември, от 10:30 часа в Софийския градски съд. Делото ще се гледа от 25-и състав със съдия докладчик Ани Захариева. Заседанието ще е публично и на него се очаква да присъстват много привърженици на Коцев.

Той бе арестуван на 8 юли при акция на Комисията за противодействие на корупцията заедно с общинските съветници от ПП Николай Стефанов и Йордан Кателиев и бизнесменът Ивайло Маринов по разследване за участие в организирана престъпна група за подкупи. На 11 юли СГС постанови мерки „задържане под стража“ за всички, а на 18 юли Софийският апелативен съд ги потвърди с изключение на Ивайло Маринов, който бе освободен срещу подписка. Последваха серия от протести във Варна и София, а на 29 август защитата на Коцев внесе в прокуратурата искане за промяна на мярката му за неоклонение.

Адвокатите на двамата съветници обаче още не са сторили това, потвърди пред "Труд news" Ивайло Костов, ангажиран със защитата на Йордан Кателиев. "В закона няма посочени срокове. Преценката кога да се поиска изменение на мярката е на адвотатите и клиентите им. Скоро, предполагам, и това ще се случи", каза Костов.

До момента е ясно, че до арестите се е стигнало след сигнал от бизнесдамата Пламенка Димитрова, че й е бил поискан подкуп, за да спечели обществена поръчка. Като свидетел срещу групата бе посочен и напусналият месец преди акцията зам.-кмет на Варна Диан Иванов. По-късно той обяви, че се отказва от показанията си, защото били дадени под натиск от КПК и иска да даде нови пред съдия и в присъствието на адвокат. С пост във фейсбук Иванов потвърди същото преди дни, като посочи, че е получил заплахи за живота си и два месеца не е бил потърсен от нито една институция, за да свидетелства отново.