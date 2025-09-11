Mладежи, заплашили и ограбили 17-годишно момче, отиват на съд

Прокурор при Софийска районна прокуратура внесе обвинителен акт спрямо двама младежи на 15 и 20 години, ограбили 17-годишно момче, като го заплашили.

На 30.12.2024 г. до метростанция „Хан Кубрат“ в София, обвиняемите отнели 120 лева от непълнолетния, като го заплашили с лютив спрей и нож. След това момчето дало всичките пари, които имало в себе си и обвиняемите си тръгнали. Двамата са заловени от полицията в района на Сточна гара.

След гонка: Задържаха двама, нападнали с нож и ограбили непълнолетни

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление. В хода на разследването са направени експертизи и са разпитани свидетели, които сочат двамата като автори на деянието.

Предстои делото срещу обвиняемите да продължи в Софийски районен съд.