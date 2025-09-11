Издирват заподозрян за убийство на жена в село Крайници

Полицията е на крак заради тежко престъпление в дупнишкото село Крайници. Жена е била убита, а основен заподозрян е мъжът, с когото живеела на семейна начала. Той все още се издирва.

Всичко се е случило късно в сряда в къщата на жената. Първоначално е имало скандал и побой, а жената е била ранена смъртоносно с нож. Сигналът е подаден в 04:20 ч. сутринта. Пристигналите полицаи не открили никой в къщата, но намерили тялото на около 500 метра.

Според свидетел трите деца на двойката са видели всичко случило се. Свидетелят отбеляза, че заподозреният е баща на децата, най-малкото от които е на 5 г., а най-голямото - на 10 г.