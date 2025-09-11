Трагедия в дупнишко село: 36-годишен уби жена си и избяга

36-годишен мъж от дупнишкото село Крайници уби по особено жесток начин жената, с която живее на семейни начала, и избяга. Инцидентът е станал тази нощ в къща в селото.

"Тази сутрин, в 4:20 часа, в полицията в Дупница е постъпил сигнал, че в къщата на 25-годишна жена от с. Крайници, община Дупница, е дошъл мъжът, с когото по-рано е живяла на семейни начала, и ѝ е нанесъл побой", съобщиха от полицията в Кюстендил.

Пристигналите на място полицейски служители не са открили в имота нито нападателя, нито жертвата му. При извършения обход, на около 500 м от къщата, е намерен трупът на жената, казаха още от полицията.

Извършителят на деянието не е открит. Предприети са незабавни издирвателни действия, уведомени са съседни дирекции.

Според БТВ, жертвата е убита с нож.

По БНТ кметът на село Крайници каза, че жената не е постоянен жител на селото, върнала се при роднини преди дни, а снощи дошъл и мъжът, с когото живее на семейни начала. Младата жена е майка на три деца.