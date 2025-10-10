Само ден след подадено искане: Отново гледат мярката за неотклонение на кмета на Варна

Софийският градски съд насрочи безпрецедентно бързо за днес заседание за разглеждане на мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев. На 9 октомври адвокатите му внесоха две искания за промяната й - до СГС и до прокуратурата, с настояване тя сама да поиска освобождаването на Коцев от ареста. Исканията бяха внесени веднага, след като Софийският апелативен съд пусна под домашен арест общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев. Те и Благомир Коцев бяха задържани на 8 юли и обвинени в участие в организирана престъпна група за корупционни престъпления.

От екипа на кмета съобщиха, че заседанието днес е насрочено за 15:30 часа, но вероятно ще започне по-късно. Причината е, че водещият адвокат Ина Лулчева е извън страната, а колегата й Николай Владимиров пътува от Варна към София.

Това ще е петото гледане на мярката за неотклонение на варненския кмет. Два пъти досега СГС и САС отказваха да го освободят от ареста. Задържането на Коцев последно бе потвърдено на 23 септември от столичните апелативни магистрати с мотива, че има опасност той да въздейства върху свидетели, тъй като е кмет на града. Двамата съветници също получиха отказ от СГС, но Софийският апелативен съд счете, че няма риск да извършат нови престъпления и им наложи домашен арест.