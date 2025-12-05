ГДБОП помогна за разбиване на мрежа, изпрала 700 милиона евро

Международна акция в осем държави

ГДБОП участва в международна операция, разбила мрежа за криптоизмами и дийп фейк реклами, изпрала над 700 милиона евро.

Акцията се провела в 8 държави. Българската дирекция “Киберпрестъпност” на ГДБОП помогнала в провеждането на мащабна международната операция по прекратяване дейността на престъпна мрежа за криптовалутни измами и пране на пари, действала на територията на цяла Европа и в трети страни.

Разкриването на схемата започнало от измамна криптоплатформа, която разкривала широка престъпна система - множество фалшиви инвестиционни сайтове, кол центрове и сложни финансови канали за пране на пари.

Установено било, че престъпната група е управлявала десетки фалшиви криптоинвестиционни платформи, привличайки хиляди жертви чрез модерни и убедителни онлайн реклами, обещаващи висока възвръщаемост.

След регистрация, жертвите са били многократно контактвани от оператори, които ги убеждавали да инвестират още и още средства, като на потребителите са обещавани фалшиви високи печалби на измислени търговски платформи. Веднъж прехвърлени, средствата се източвали и изпирали през множество блокчейни и криптоборси.

Задържани по време на акцията са 9 лица. Иззети били 800 000 евро в банкови сметки, 415 000 евро в криптовалути, 300 000 евро в брой, дигитални устройства и луксозни стоки.





