Прокуратурата протестира мярката на шофьора, убил полицай на нощна смяна

Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в съда протест срещу определението на Софийски градски съд (СГС) от 04.12.2025 г., с което съдът взе мярка за неотклонение парична гаранция от 5000 лв. спрямо М. В., обвинен за смъртта на полицейски служител, причинена при пътнотранспортно произшествие на 01.12.2025 г. около 04,20 ч. на Северната скоростна тангента в гр. София.

С протеста СГП поиска спрямо обвиняемия да бъде взета най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража.

СГП счита, че определението на СГС е неправилно, тъй като не е съобразено с обстоятелствата по делото, обществената опасност на деянието и дееца.

СГП иска Софийски апелативен съд (САС) да подложи на собствен внимателен анализ всички доказателства, да отмени определението на СГС и вместо него да постанови друго, с което да вземе мярка за неотклонение задържане под стража.

Досъдебното производство по случая беше образувано на 01.12.2025 г. и се води в Сектор „Разследване на транспортни престъпления“ към Отдел „Разследване“ при СДВР под ръководството и надзора на СГП.

Днес, 5 декември, СГП депозира протест и срещу определението на СГС, с което бе наложена парична гаранция 1 000 лв. на сръбския гражданин B. A., обвинен за пътнотранспортно произшествие с причинена смърт на пешеходец на Северната скоростна тангента на 01.12.2025 г., около 01,40 ч. и поиска спрямо обвиняемия да бъде взета най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража.

С прокурорско постановление на двамата обвиняеми е отнето свидетелството за управление на моторно превозна средство до приключване на разследването, наложена им е и забрана да напускат пределите на Република България.