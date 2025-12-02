Убитият на пътя полицай Георги Каменов оставя вдовица и дете на 13 г.

Старши полицай Георги Каменов е името на убития на пътя служител на МВР, който остана завинаги на 42 години, научи "Труд news" от негови близки. Униформеният бе екзекутиран от поредното камикадзе, докато изпълнява служебния си дълг.

Мъжът оставя вдовица и дъщеря на 13 години. Вестта за нелепата му смърт потопи в скръб не само семейството, но и всички колеги, с които е работил през годините.

"Изключително добросъвестен и почтен човек, не намирам думи, с които да опиша мъката си", заяви пред "Труд news" познат на Каменов.

Полицаят загина на място, след като бе пометен от шофьор с висока скорост. Това се случи в нощта на 30 ноември срещу 1 декември на Северната тангента в София. Каменов бил извикан да обезопасява мястото на инцидента заради друго възникнало ПТП, завършило със смърт на пешеходец.

Загиналият полицай е бил в служебния автомобил, когато върху него е връхлетял лек автомобил BMW, движещ се с висока скорост, съобщиха от СДВР.

Вчера, 1 декември, Софийската градска прокуратура привлече като обвиняем 34-годишен мъж, който е управлявал колата.

В началния етап на разследването са събрани доказателства, които наблюдаващият прокурор е оценил като достатъчни за привличане на мъжа с инициали М.В. към наказателна отговорност, съобщиха от държавното обвинение.

Каменов с дъщеря си. Снимка: Личен архив