Важно е да не забравяме никога, че зад всяка униформа стои човек

Днес един полицай – баща, син, съпруг, колега – не свали униформата след своето дежурство. Днес, той не се прибра. Това написаха в социалните мрежи от Фондация "Общество и сигурност".

"Важно е да не забравяме никога, че зад всяка униформа стои човек. Че има семейство, което го чака. Че има мечти, планове, надежди... И че всеки работещ на първа линия рискува най-ценното – живота си – за да пази нашия", пишат още от организацията.

От фондацията публикуваха и снимка на потрошената патрулка, в която полицай загина на Околовръстното в нощта срещу понеделник.

"Нека спрем за миг. Нека се замислим. Нека почетем паметта му. С дълбока тъга и уважение – поклон и светъл път. Нека почива в мир."







