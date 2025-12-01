Първи подробности за загиналия полицай на Северната тангента

Загиналият полицай е бил в служебния автомобил, когато върху него е връхлетял лек автомобил BMW, движещ се с висока скорост. Това уточни на брифинг комисар Владимир Иванов, заместник-началник на „Пътна полиция“ – СДВР.

"По това време полицаят е вършил служебните си задължения, като е отклонявал движението от скоростната тангента към бул. „Рожен“, за да бъде обезпечен огледът на първото ПТП със загиналия пешеходец", допълни комисар Иванов.

Шофьорът на BMW-то е задържан. По първоначални данни пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. Скоростта, с която се е движил, все още се изяснява.

От АПИ съобщиха, че движението при третия километър на Северната скоростна тангента вече е възстановено.