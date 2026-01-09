Младеж с 29 криминални регистрации преби и ограби португалец в центъра на София

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 21-годишен мъж за грабеж над чужденец, при който е използвана сила.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 3 януари около 01,37 часа в района на кръстовището на бул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Цар Самуил“ в гр. София, обвиняемият Р.М. е отнел портфейл с пари и документи от владението на гражданин на Португалия.

Деянието е извършено чрез използването на сила – Р.М. е ударил в гърба с юмрук мъжа и е издърпал портфейла от джоба му.

По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл. 198, ал.1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 3 до 10 години.

За периода от 2014 г. до 2025 г. Р.М. има 29 криминални регистрации за различни престъпления.

Предвид възможността да извърши друго престъпление, той е задържан за срок до 72 час.

Днес, 09.01.2026 г. , наблюдаващ прокурор внесе в Софийски районен съд искане за определяне на мярка „задържане под стража“.