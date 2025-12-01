34-годишен шофьор е обвинен за катастрофата в София, при която загина полицай

Още по темата: Първи подробности за загиналия полицай на Северната тангента 01.12.2025 13:48

Софийската градска прокуратура привлече като обвиняем 34-годишен мъж, задържан за катастрофата на Северната тангента в София тази нощ, при която загина полицай, извикан на мястото заради друга катастрофа, отнела малко преди това живота на пешеходец.

Загиналият полицай е бил в служебния автомобил, когато върху него е връхлетял лек автомобил BMW, движещ се с висока скорост, по данни на СДВР.

В началния етап на разследването са събрани доказателства, които наблюдаващият прокурор е оценил като достатъчни за привличане на мъжа с инициали М.В. към наказателна отговорност, съобщиха от държавното обвинение.

"Обвинението спрямо него е за нарушаване на правилата за движение, като не се съобразил със спрял в средна лента с пуснати светлини специализиран лек автомобил и реализирал със същия пътно транспортно произшествие, като по непредпазливост причинил смъртта на водача на специализирания лек автомобил Г.К.", уточняват от прокуратурата.

С постановление на прокурор в СГП обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Предстои СГП да внесе в Софийски градски съд искане за взимане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемия.

Разследването по случая продължава.