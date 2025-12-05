"Ангели на пътя" за убития полицай: Съдът трябваше да покаже, че човешкият живот няма цена

"Полицай Георги Каменов загина на пътя, докато изпълняваше дълга си. А съдът вместо да даде ясен знак, че животът на убитите по пътищата има тежест, освобождава шофьора, ударил патрулката, срещу 5000 лв. гаранция".

Това заявиха от сдружение "Ангели на пътя" по повод паричната гаранция, с което бе освободен шофьорът, който уби полицай по време на нощната му смяна.

В началото на декември полицай Георги Каменов бе извикан на място на катастрофа, която завърши със смърт. Той е трябвало да обезопаси района до пристигане на останалите екипи разследващи. Тогава с бясна скорост спрялата патрулка е пометена от друг автомобил. Каменов загива на място. Оставя вдовица и дъщеря на 13 години.

Вчера, 4 декември, съдът пусна под парична гаранция водача, който е шофирал с висока скорост. Той е имал предишни нарушения на пътя.

"Съдия Мирослав Георгиев. Това не е просто юридически акт това е послание към обществото. И то е погрешното послание. Как да вярваме в правосъдие, когато човешки живот живот се измерва в 5000 лева? И не става дума само за служител на МВР. Всеки ден българи умират на пътя. И когато институциите реагират с минимални мерки, как да очакваме промяна? Съдът трябваше да покаже, че човешкият живот няма цена. Вместо това показа обратното", коментират от "Ангели на пътя".

Реакция дойде и от Николай Попов, бащата на убитата на пътя в края на март Сияна. След като загуби единственото си дете, мъжът посвети живота си на битката за справедливост.

"Съдиите никога не са корумпирани. Те по презумпция са честни, така както по презумпция са невинни подсъдимите. Време е да вдигнем чадъра над българските съдии, да ги осветим с прожектора на нашето недоволство и да ги накараме сами да почистят мазните петна върху собственото им вътрешно убеждение", каза Попов по повод паричната гаранция, с която бе пуснат мъжа, убил полицая.