Рецидивист опита да задигне скъпи картини от жилище в София, но не успя

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 54-годишен мъж за опит за кражба на скъпи картини.

На 1 декември обвиняемият И.А. е проникнал в жилище на ул. „Солунска“, в центъра на София и се е опитал да открадне осем картини на обща стойност 20 000 лева, собственост на жена. Преди да си тръгне обаче е задържан от охранителна фирма и така кражбата пропада.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор И.А. е задържан за срок до 72 часа. Той е осъждан.

Прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.