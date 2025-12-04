37-годишен е задържан за умъртвени телета във Видинско

Мъж на 37 години е задържан за срок от 24 часа за умъртвени телета на ливада в местността „Бързарци“ край с. Арчар, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

Сигналът е получен в полицията вчера от жителка на с. Септемврийци. Оперативна група и служители на Областната дирекция по безопасност на храните – Видин са извършили оглед на местопроизшествието. В хода на проведените незабавни оперативно-издирвателни действия криминалистите установили автора на деянието. Образувано е досъдебно производство, уточниха от полицията.