България отказа да екстрадира грузинец, издирван от Руската федерация

Варненският окръжен съд отказа да екстрадира грузинец, издирван от Руската федерация по разследване за ръководене на организирана престъпна група за взломни кражби и измами, предаде кореспондентът на "Труд news" в морската столица.

Миналата година 64-годишният мъж бил обявен за издирване с червена бюлетина на Интерпол. Властите у нас го заловили, въпреки че се подвизавал с друго име и гръцки лични документи.

За деянията в Русия грузинецът може да бъде наказан с до 15 г. лишаване от свобода, като те са наказуеми и у нас. Пред съда мъжът отказа да бъде предаден доброволно, а защитата му изтъкна, че Руската федерация вече не е страна по редица международни споразумения и не може да му гарантира справедлив процес и спазване на правата на човека.

От прокуратурата също настояха екстрадицията да бъде отложена, тъй като срещу грузинеца у нас има две висящи производства.

Вземайки предвид тези доводи и липсата на сигурни гаранции, че правата на мъжа няма да бъдат накърнени, магистратите отказаха да го предадат на руските власти.

Съдебният акт не е окончателен и подлежи на обжалване или протест.