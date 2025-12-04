Прокурорите с план за действие срещу имотните измами: Най-уязвими са болните и възрастните с едно жилище

Научно-експертният съвет към Асоциация на прокурорите в България представи на правосъдното министерство пълен законопроект за изменение на Наказателния кодекс (НК), свързан с документните и имотни измами.

Прокурор Елена Андреева от Научно-експертния съвет на съсловната организация представи на заседание на работната група към министерството на правосъдието пълен законопроект за изменение на Наказателния кодекс, придружен с конкретни мотиви.

Тя постави акцент върху защитата на най-уязвимите граждани – възрастни хора, лица с когнитивни затруднения, болни и социално изолирани, които най-често стават жертви на измами с единствени жилища.

Андреева запозна представителите на правосъдното ведомство с основните предложения, заложени в законопроекта за изменение в НК.

Фалшиви пълномощни

Те са нов специален състав „имотна измама“ (чл. 210а НК) – за първи път се създава ясна уредба на измамите с недвижими имоти, включително случаите с фалшиви пълномощни, подставени лица и въвеждане в заблуждение на нотариус или съдия по вписванията.

По-силна защита на уязвимите лица чрез въвеждане на легална дефиниция за „очевидна уязвимост“ и по-тежки наказания, когато престъплението е извършено спрямо възрастен или лице в уязвимо положение.

Единствено жилище

В законопроекта са заложени специална закрила на единственото жилище , където се предвиждат се по-тежки санкции, когато измамата води до загуба на единствения дом на пострадалия и по-строги наказания при документни престъпления, включително при фалшифициране или използване на нотариални актове, имотни удостоверения, пълномощни и завещания.

Сред предложенията на Експертния съвет е включване на корпоративна отговорност - когато юридическо лице е използвано за незаконно придобиване или прехвърляне на недвижими имоти.

Обвинител Елена Андреева подчерта готовността на Научно-експертния съвет към АПБ да продължи конструктивната работа с министерството на правосъдието, като предоставя експертни решения, основани на практиката и на реалните механизми на имотните измами, отбелязаха още от съсловната организация.