Ограничават достъпа до имотни справки

Известяват собствениците при интерес към техен имот

Да бъде ограничен достъпът до документи за имотите предлага Министерство на правосъдието с промени в Правилника за вписванията, които са пуснати за обществено обсъждане. Промените предвиждат всякакви преписи от вписани актове да могат да бъдат издавани на страни по сделка и на техни представители; нотариуси; адвокати; частни съдебни изпълнители; органи на съда, прокуратурата и следствието.

Всички останали ще трябва първо да докажат, че имат правен интерес и тогава да получат тези документи. Служителят на Агенцията по вписванията, който приема документите, ще е задължен служебно да проверява качеството на заявителя, като при електронно подаване на искането това ще може да бъде установявано автоматично.

Въвежда се допълнителна гаранция за защита на правото на собственост чрез осигуряване на възможност за всички, които имат недвижим имот, да използват услуга от Агенцията по вписванията за електронно известяване при извършени справки за имота им.