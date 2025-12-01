Търсят втори дом с ниски такси за поддръжка

Цената зависи от удобствата

Голяма част от българите, които искат да купят ваканционен имот, търсят жилище с ниски такси за поддръжка, разказаха брокери. Същевременно повечето чужденци при покупка на имот край морето искат той да има допълнителни удобства, като басейн и охрана, и са готови да плащат за това.

Размерът на таксата за поддръжка на ваканционен имот в затворен комплекс най-често варира между 8 евро и 15 евро за кв. метър, но може да се определя и като фиксирана сума на апартамент. Често таксата подлежи на ежегодно индексиране според инфлацията.

В зависимост от типа сграда и включващите се в нея съоръжения, таксата може доста да варира - от най-обикновена такса вход, като на всеки стандартен жилищен блок, до детайлен договор за различни услуги, свързани с експлоатацията на общите части. Цената на ваканционните имоти и възможността за реализиране на доходи от тях чрез отдаването им под наем в много по-голяма степен зависят именно от доброто състояние и поддръжка на цялостната сграда и околност.

С малка такса са имоти в сгради или комплекси с минимални или никакви екстри - това означава да няма басейн, зелени площи и общи зелени пространства. Това обаче намалява възможността за отдаване на имота под наем на туристи, които търсят различни екстри. Ваканционните имоти в комплекс с паркова среда, басейни и други съоръжения изискват разходи за поддръжка и ремонти. Затова най-често още при покупката на имот в такъв комплекс собственикът е задължен да сключи договор с обслужващата го компания. Най-често договорът за поддръжка включва ремонти на общите части (осветление, ВиК, фасади, инфраструктура); почистване на общите пространства и зелени площи; охрана и видеонаблюдение; ползване на басейн, СПА, градински и други удобства в комплекса.