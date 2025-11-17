В Испания половината заплата отива за наем

1100 евро на месец за 80 кв. метра

Дават ги краткосрочно на туристи

Наемите в Испания са твърде високи за голяма част от местните жители. При средна брутна заплата малко над 2600 евро на месец наемането на апартамент от 80 км. метра струва около 1100 евро, а в градове като Мадрид или Барселона – дори 1400-1500 евро, пишат местните медии. Оказва се, че около половината от месечната заплата отива за плащане на наем.

Брокерът на недвижими имоти Хуан Санчес показва жилище, което преди е било магазин. В кухнята се влиза директно откъм улицата, а двете спални се разположени в мазето. Едната от тях представлява малко помещение без прозорци. Таваните са високи, което според брокера позволява да се постави окачен таван. „Лесно може да се отдаде под наем на студенти за 1300 евро“, казва Санчес. Уловката е, че пространството на долния етаж официално е вписано в кадастъра само като склад, но това не е проблем за отдаването му под наем. Според актуални оценки цената на това „жилище“ от 55 кв. м. в един от централните квартали на Мадрид е над 300 000 евро.

Високите цени на имотите в Испания се дължат на чуждестранни инвеститори, които наливат пари в пазара на жилища, който е изключително печеливш и сигурен. Другата причина за скъпите жилища е процъфтяващата туристическа индустрия. Търсенето изпреварва с много предлагането. В резултат на това много испанци изпитват затруднения да плащат наемите си, а голяма част от жилищата се отдават краткосрочно под наем на чуждестранни туристи. В градове като Билбао, Аликанте, Барселона и Мадрид е най-голямото увеличение на предлагането на апартаменти за туристи.