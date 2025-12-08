Не отлагайте покупката на имот

Очакванията за покачване на цените създават усещане у купувачите, че трябва да действат бързо

В София е по-евтино, отколкото в другите столици

Продавачите са в по-силна позиция при преговори

Ако планирате покупка на жилищен имот, не отлагайте твърде дълго, съветват брокери. Причината за това е очакването цените на имотите да нараснат още повече след влизане на страната ни в еврозоната. Купувачите, които придобият жилище по-рано, биха могли да се възползват от покачването на стойността на имота.

Ако планирате продажба, настоящият момент е изключително благоприятен за бърза реализация. Търсенето е голямо, а очакванията за покачване на цените създават усещане у купувачите, че трябва бързо да стигнат до реализация на сделка. Това поставя продавачите в по-силна позиция при преговори.

Приемането на еврото създава усещането за повишена активност на пазара на имоти, особено в София и останалите големи градове. Дългосрочното развитие на пазара ще зависи не само от смяната на лева с евро, а и от икономическия растеж, доходите, лихвите и цялостната стабилност на икономиката. Но доходите ще продължат да растат, а приемането на евото ще даде допълнителна сигурност за икономиката на страната, което ще се отрази положително на пазара на имоти. Влизането ни в еврозоната ще премахне валутния риск, което ще помогне българският пазар да стане по-привлекателен за чужди инвеститори и купувачи. Имотният пазар ще бъде възприеман от чужденците като по-сигурен и по-прозрачен.

Средната цена на жилищата в София вече е около 2300 евро за кв. метър. Но цените на имотите в София все още са значително по-ниски от тези в други европейски столици. Това е само една от причините поскъпването да продължи. София все още е сред най-достъпните столици в ЕС по отношение на цените на жилищата и наемите. Въпреки това разликата спрямо градове като Будапеща, Любляна и Загреб бързо намалява. А приемането на еврото ще бъде фактор тази тенденция да продължи.

Опитът на други страни, които влязоха в еврозоната, показва, че приемането на еврото води до повишено търсене, покачване на цените и засилен интерес от чуждестранни инвеститори.

Хърватия въведе еврото на 1 януари 2023 г., а пазарът на недвижими имоти реагира бързо. Според данни на хърватската статистическа служба средните цени на жилищата в страната са нараснали с около 13% през първата година след влизане в еврозоната. Сред причините за това е увеличението на купувачи от Австрия и Германия.