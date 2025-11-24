Мадрид е №1 за милионери, търсещи луксозен дом

Изпреварва Париж и Лондон

Милано влиза в топ пет

Мадрид застана начело на класация на най-търсените градове по света от хората с изключително високо богатство, които искат да живеят на привлекателни и практични места, показва анализ на международна консултантска компания. Испанската столица се изкачи на върха на класацията благодарение на няколко фактора. Освен спокойния начин на живот и приятното време, градът предлага първокласно здравеопазване, ефективна и добре функционираща транспортна система, качествено образование и ниски нива на престъпност. Цените на луксозни апартаменти в Мадрид достигат 7000 евро на кв. м в очарователния квартал “Чамартин”, посочват от компанията, изготвила класацията.

В топ десет на най-търсените градове от хора с изключително високо богатство за покупка на луксозно жилище влизат Мадрид, Дубай, Маями, Монако, Милано, Париж, Ню Йорк, Лондон, Рим и Остин.

Монако все още е любимо място за покупка на имоти от милионери, въпреки високите цени. В Монако се намират недвижими имоти с едни от най-високите цени в света, вариращи от 40 хил. до 100 хил. евро на кв. м. С 1 млн. евро купувачите могат да купят само студио с площ от 25 кв. м в средна по лукс сграда.

Монако остава любимо място на богатите поради репутацията си на много безопасно място, включително благодарение на пълното покритие с камери за видеонаблюдение и най-високото съотношение на полицейски служители на човек от населението в света. В Монако няма данък върху доходите, капиталовите печалби и наследството на физическите лица.

В Милано 1 млн. евро са достатъчни за покупката на апартамент от 120 кв. м в историческия център на града. Милано влиза в топ пет на класацията благодарение на това че предлага реновирани вековни дворци и елегантни модерни жилища с най-висок клас удобства. Цените в града за престижни недвижими имоти са от 9000 евро до 21 000 евро на кв. м.