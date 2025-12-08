В Пловдив дават 1900 евро за кв. м

В Банско цените най-често варират от 1100 евро до 1500 евро за кв. м

Искат гледка към планината или морския бряг

Средните цени на апартаментите в Пловдив варират от 1500 евро до около 1900 евро за кв. м, пише в анализ на консултантска компания на пазара на имоти. Конкретните цени за наличните имоти на пазара са в много по-широки граници и зависят от характеристиките им и точното местоположение. Предпочитани от купувачите райони в Пловдив са “Кършияка”, “Христо Смирненски”, “Тракия”, както и централната част на града.

Пазарът на имоти в Пловдив е много активен, купувачите търсят предимно двустайни и тристайни апартаменти. Най-голям е интересът към новото строителство, хората търсят модерни жилища, които предлагат всички необходими удобства на собствениците. Голям е интересът и към къщи в самия град и в околностите на Пловдив.

Строителните предприемачи се опитват да отговорят на търсенето на имоти и затова най-голямо предлагане има на двустайни и тристайни жилища. Най-активно е предлагането в районите “Беломорски”, “Христо Смирненски”, “Южен”, както и в центъра на града.

На пазара на ваканционни имоти също има активно търсене на жилища като в планински, така и в морските курорти. Основната група купувачи са български граждани, но купуват и много чужденци - поляци, германци, чехи и словаци. Предпочитани от купувачите са имоти с хубава локация и гледка към планината или морския бряг. Най-търсени са студиата и двустайните апартаменти. Предпочитат имоти, които са обзаведени и готови за ползване, както и такива в сгради с ниска такса поддръжка. По-голяма част от купувачите не искат голяма площ за ваканционен имот, който ще ползват няколко седмици през годината. Но има търсене и на къщи или апартаменти с дворове.

Относно планинските ни курорти най-желано място за покупка на имот е Банско, където има повишен интерес от страна на софиянци, но не липсват и чужденци - поляци, германци, чехи. Цените най-често варират от 1100 евро до 1500 евро за кв. м в зависимост от спецификата на конкретния имот. Интерес има и към имоти в Боровец и Пампорово, заради по-достъпните им цени.

В района на Северното Черноморие най-популярни за покупка на имоти са курортите Св. Св. Константин и Елена, к. к. Чайка, градовете Балчик, Каварна и Бяла. Курортите по Централното Черноморие - Несебър, Свети Влас, Слънчев бряг и Поморие остават едни от най-предпочитаните за покупка на недвижим имот. В района на Южното Черноморие интересът към покупка на жилище е най-засилен в Созопол и Черноморец, търсят имоти и в Лозенец и Царево. Средните цени на имот ново строителство в Созопол са между 1900 евро и 2500 евро за кв. м, в Поморие са 1500-1600 евро/кв. м, в Свети Влас - 1200-1800 евро/кв. м, в Слънчев бряг - 1200-2200 евро/кв. м.