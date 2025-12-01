6000 евро за квадрат в центъра на Солун

Българи са голяма част от купувачите

На няколко часа път с кола

Цените на жилищата в Солун значително нараснаха през последните години. Апартамент от 100 квадрата, в топ центъра на Солун, може да бъде продаден за 5-6 хил. евро на квадратен метър, и то без скоро да му е правен ремонт, казват брокери. За жилище, на които скоро е направен основен ремонт, цената може да бъде още по-висока. Терен за строеж около Солун през 2020 г. струваше 300 евро на квадратен метър, а сега цената му е 600 евро на квадрат. Само за няколко години цената е двойна.

Голяма роля за поскъпването на имотите в северната част на Гърция имат българските купувачи. Българските инвестиции в южната ни съседка стават все по-сериозни - масово купуват имоти, къщи и апартаменти, не само в морските курорти, но и в големите градове на Гърция. Българите харесват имотите в Гърция, защото са само на няколко часа път с кола от София и Пловдив. Това че цените в ресторантите в София са по-високи от тези в Солун е само една от причините много българи да имат интерес към покупката на имот в Гърция. Най-често българи купуват имоти в района на Халкидики, Солун и Офринио.