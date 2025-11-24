Перфектното жилище с място за паркиране

Перспективите за развитие на квартала са важни за поскъпването на имота през годините

Посетете квартала в различни часове

При избор на дом за семейството всички детайли са от значение

Голямо е търсенето на апартаменти в София с място за паркиране към тях, разказаха брокери на имоти. Причината за това е, че не само в центъра, а и във все повече квартали намирането на място за паркиране е трудно. Затова хората с по-големи финансови възможности искат заедно с жилището да купят и гараж или място за паркиране. Така ще платят по-висока цена, но ще спестят много време, като имат гарантирано място, където да оставят колата си. Някои искат дори апартамент с две места за паркиране, защото повечето семейства имат повече от един автомобил.

При покупката на имот с цел инвестиция най-важни са цената и доходът, който може да генерира имота от наеми и от последваща препродажба. Но при избора на имот за семейството за всеки купувач перфектното жилище има различни параметри. Когато пристъпите към покупка на имот трябва да решите дали искате апартамент или къща в самия град, или предпочитате имот в околностите. Трябва да прецените с какъв бюджет разполагате и колко голям имот искате - с една, две, три или повече стаи. За много хора перфектният дом е близо да работното място, защото така пестят много време за пътуване. Други предпочитат имот в квартала, в който са живели досега, а пътуването до офиса не им е проблем.

При избора на перфектното за семейството жилище трябва да огледайте добре локацията и транспортните връзки, съветват брокери. Добре е да прецените какво разстояние има до училище за детето, има ли наблизо магазини. Добре е да посетите жилището поне няколко пъти и в различни моменти от денонощието. Така ще видите какъв е кварталът не само през деня, а и през нощта. Някой район може да изглежда много спокоен през деня и да бъде шумен и труден за живеене през нощта.

При оглед на имот е добре да направите снимки. Така след това на спокойствие ще може да ги разгледате, докато преценявате това ли е апартаментът за семейството ви. Може да вземете при огледа приятел или роднина, емоционално необвързан с покупката. Той може да забележи нещо, което убягва на купувача. При покупка на имот всички детайли са от значение - колко контакта има в жилището, налягането на водата, какво е изложението, какви са съседите. Перспективите за развитие на квартала също са от голямо значение за поскъпването на имота през годините.

Ако имате нужда от ипотечен кредит за покупка на имот, най-добре да сравните няколко оферти на банки. Така ще може да изберете най-добрите за вас условия по отношение на лихвата и останалите такси на банката.