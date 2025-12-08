Панелките са по-евтини, но крият и рискове

Санирането е важно

Трябва да проучите добре сградата

Към панелните апартаменти има голям интерес от страна на купувачите, като причината не винаги е по-ниската им цена спрямо новото строителство и тухлените апартаменти на вторичния пазар, казват брокери. Сред основните предимства на панелните сгради са добрата функционалност и разпределение на стаите, както и фактът, че обявената квадратура включва предимно реална жилищна площ и по-малко общи части, отколкото при новото строителство.

Но при покупка на панелен апартамент има и редица рискове. Не всички сгради са в добро състояние, затова е важно купувачите внимателно да проучат конкретния имот, съветват брокери. Важно е дали сградата вече е преминала качествено саниране или дали има изгледи това да се случи. Проблем при панелното строителство е звукоизолацията, енергийната ефективност, състоянието на общите части, асансьорните системи, а често и управлението на етажната собственост.

От инвестиционна гледна точка, панелните имоти показват по-бавен темп на покачване на стойността с времето. Затова, макар да има ситуации, в които покупката на панелно жилище е оправдана, особено при добра локация и изгодна цена, в дългосрочен план и при равни други условия, монолитното строителство остава по-добрата алтернатива, категорични са брокери.

Интересът към панелните имоти в повечето случаи е продиктуван от търсенето на дом за лично ползване, а не от желание да бъде направена инвестиция. Панелките са възможност за придобиване на дом на сравнително по-ниска цена, особено от хора с ограничен бюджет.

Сред недостатъците на панелните жилища е липсата на качествена изолация. Това води до нарастване на разходите за отопление и охлаждане и прави панелното строителство по-малко привлекателно за купувачи с по-големи финансови възможности, които търсят дългосрочна сигурност.