Пенсионери купуват ваканционни апартаменти

Ваканционни имоти купуват предимно българи, но има и доста чужденци, казват брокери. Сред купувачите на ваканционни жилища може да бъдат откроени пенсионери, които имат добри пенсии и прекарват няколко месеца от годината в имота. Ако при пенсиониране човек има достатъчно пари за покупката на жилище в планински курорт или до морето и пенсия над средната, може да си позволи да прекарва няколко месеца от годината във втория си дом.

Сред купувачите на ваканционни имоти има и хора, които работят дистанционно. Те могат да си позволят да живеят в имота през част от годината, но ако имат деца съобразяват ползването на жилището с ваканциите.

В места като Слънчев бряг и Радва цените на жилищата са по-ниски, защото в селищата няма почти никой в периода от октомври до май, извън активния летен сезон. Там все още може да бъде купен апартамент за 900 евро на квадратен метър, дори и без такса поддръжка, която често е 6-7 евро на квадрат, но за луксозните комплекси достига 19-20 евро за квадрат.

В общинските центрове по Черноморието, като например Несебър, Созопол, Поморие и Царево цените са по-високи, защото има добри условия за целогодишно използване на имота.

Много хора купуват ваканционни имоти в планина или край морето и като инвестиция. Те разчитат не толкова на приходи от отдаване под наем, а на покачване на цените с годините. Собствениците могат да ползват ваканционния имот със семейството си, а след години, когато имат нужда от пари, могат да го продадат на по-висока цена.