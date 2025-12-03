Бивш шеф в агенцията за бежанците осъден заради 5 тона салам

Още по темата: Обвиниха бивш шеф от агенцията за бежанците (обзор) 17.01.2017 19:45

Условно наказание

Бившият главен секретар на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) Златко Александров е окончателно осъден за безстопанственост заради излишна поръчка за 5 тона телешки салам.

Това става ясно от решение на Върховния касационен съд, с което е оставена в сила присъдата, с която Александров е осъден условно на 1 година затвор с 3-годишен изпитателен срок и глоба от 1000 лева, показа проверка на сайта “Лекс”.

Александров беше подсъдим за безстопанственост, защото сключил договор с фирма за доставка на ненужни 5 тона телешки салам за изхранване на чужденците в центровете за настаняване, от който последвали щети за ДАБ за над 22 000 лева, тъй като срокът му на годност изтекъл и трябвало да бъде унищожен.

Разследването и процесът срещу Александров продължиха близо 10 години. Става дума за сключен в края на 2015 г. договор за доставка на 8 тона телешки салам. В хода на делото стана ясно, че по това време в складовете на агенцията е имало над 1,5 тона от същия колбас, чийто срок на годност скоро изтичал. Затова нуждите на агенцията покривали нова доставка на по-малко от три тона от салама, а останалите над 5 тона били излишни. Въпреки че Александров бил уведомен за тези обстоятелства, той не направил нищо.

В решението на ВКС се казва, че Александров сключил договора за доставка на излишния салам въпреки явното несъгласие на свои колеги.

Над 5 тона от салама били доставени още през декември 2015 г., а в началото на март 2016 г. срокът му на годност изтекъл и бил унищожен за сметка на агенцията.