14 обвинени за хулиганство на протеста в понеделник

Десет от тях са в ареста, има осъждани за каналджийство и шофиране след употреба на наркотици

14 души на възраст между 18 и 36 години са обвинени за хулигански действия на протеста в центъра на София в понеделник вечерта, 1 декември. Десет от тях са задържани за 72 часа, а останалите са на свобода с различни мерки за неотклонение. Това съобщиха от Софийска районна прокуратура, която наблюдава 16 досъдебни производства за хулиганство.

Събраните до момента доказателства сочат, че обвиняемите са извършили хулигански действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Според прокуратурата те са замеряли полицейски служители с различни предмети – камъни, пиротехника и стъклени бутилки, обръщали са контейнери за боклук и са взимали от тях различни по вид предмети, които са хвърляли по кордона от полицейски служители и по автомобили на МВР.

Шестима от задържаните лица са с предходни криминални регистрации, двама са осъждани за шофиране след употреба на наркотици и за трафик на бежанци, а други две лица са с висящи досъдебни производства. Обвиняемите са на възраст между 18 и 36 години. Трима от тях нямат адресни регистрации на територията на София.

Прокуратурата е указала да се изискат допълнителни записи от камери, да се разпитат множество свидетели и да се направят експертизи на видеозаписите. Предстои да се прецени дали и за кои обвиняеми ще се поиска от съда постоянното им задържане в ареста.

Към момента в Софийска районна прокуратура продължават да постъпват материали от полицейски управления за извършени хулигански действия от лица на 1 декември в централната част на София.