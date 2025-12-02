Провокатори налазиха протеста срещу бюджет 2026 (Обзор)

Задържан е маскиран с 31 000 лв. в брой и списък на кьошетата, където ще плаща на вандалите

Бобоков-син зад решетките, подпалил кофа за боклук

71 арестувани, полицията седя и търпя погромите

Точно 71 са задържаните от полицията за погроми, палежи и нападения над униформените с камъни и дървета в центъра на София. Сред арестуваните има и непълнолетни, както и 19-годишния Божидар - син на бизнесмена Атанас Бабоков, заловен да пали кофа за боклук.

“Тяхната агресия с нищо не беше провокирана, а подготвена предварително”, каза шефът на СДВР главен комисар Любомир Николов. Той поздрави всички, които са били мирни и кротки на протеста, докъм 21,30 ч на 1 декември, когато в шествието се включват младежи с маски и качулки, започват да хвърлят бомбички, бутилки и други предмети по полицаите, опитват да щурмуват централата на ДПС на ъгъла на ул. “Врабча” и бул. “Васил Левски”.

Парите - 31 000 лева, приготвени за “бонуси” на маскираните провокатори. Снимка: МВР

До утре от Софийска районна прокуратура трябва да решат срещу колко от арестуваните ще бъдат обвинения и в какво, дали да бъдат пуснати, или да се иска от съда да останат за постоянно зад решетките.

Провокаторите са щели да получат “бонуси”, но униформените са успели да заловят куриреа с 31 000 лева, разпределени на пачки. те трябвало да бъдат получени от “взводните командири” на различни улици по които минават шествията.

Без отговори останаха въпросите как така стотици полицаи, въоръжени с щитове и палки, подготвени да овладяват полудяла тълпа, се оставиха да бъдат атакувани от вчерашни пикльовци, които на 50 метра от очите на кордона разбиха витрините на клуба на ГЕРБ-Оборище, изнесоха маси и столове и ги подпалиха.

Защо пожарникарите дойдоха чак след половин час, за да потушават пламъците? Къде бяха водните оръдия, с които се хвали жандармерията, или и те се използват само лятно време за разхлаждане, защото на 1 декември току виж на някой вандал му измръзнат мартинките?

При сблъсъците има трима пострадали полицаи и нито един от платените агресори. Много от провокаторите са били посочвани на униформените от истинските протестиращи, но реакция от полицаите не е имало.