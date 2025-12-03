Божидар Бобоков обвинен от кошаревски свидетели

Само 14 ще отговарят за хулиганство при погромите, 10 от тях са в ареста за 72 часа

Таткото: Държат сина ми като заложник

Софийска районна прокуратура води 16 дела

Обвинени са само 14 души от рекордния брой 71 задържани от полицията след погромите в центъра на София на 1 декември. От тези 14 зад решетките за 72 часа остават само 10 пълнолетни, останалите са пуснати с по-леки мерки за неотклонение. В ареста е и 18-годишният Божидар Бобоков, син на бизнесмена Атанас Бобоков, срещу когото нямало доказателства, докато от зор бъдат открити двама кошаревски свидетели.

От Софийската районна прокуратура уточниха, че наблюдават общо 16 досъдебни производства. Повдигнатите обвинения са за хулиганство, груби нарушения на обществения ред, осъществявани на публично място и извършени с изключителен цинизъм и дързост. Подведените под отговорност са замеряли полицаи с различни предмети – камъни, пиротехника и стъклени бутилки, обръщали и палели контейнери за боклук и са взимали от тях различни по вид предмети, които са хвърляли по кордона от полицейски служители и по автомобили на МВР.

Шестима от 10-те задържани имат предходни криминални регистрации, двама са осъждани за шофиране след употреба на наркотични вещества и за трафик на бежанци, а други двама са с висящи досъдебни производства. Трима от арестуваните нямат адресни регистрации в София.

Наблюдаващите прокурори са дали подробни указания да се издирят допълнителни записи от камери, да се разпитат още много свидетели и да се направят експертизи на видеозаписите. До петък, когато изтичат 72-часовият арест, магистратите трябва да решат за кои от 10-те задържани да искат от съда да им наложи постоянен арест.

"Голяма лъжа е, че синът ми е организирал протести. Абсурд е да се включи във вандалски прояви. Той е бил сам при ареста и - Слава Богу, че е арестуван при офис на клон на една от банките, където има камери. Нито има качулка, нито шапка, няма нищо в ръцете си, а има 20 лева в джоба си", каза вчера Атанас Бобоков. Той допълни, че не и имало свидетели, които да твърдят, че е Божидар е запалил или бутал запален контейнер за боклук. Чак по обед във вторник се намерили двама, които изобщо не говорели за запален контейнер, а че момчето бъркало из боклука да търси предмети и бутилки и да ги хвърля по полицаите.

"Няма извършено престъпление, синът ми просто е заложник", каза още Бобоков-баща и добави нашега, че вече като няма казарма, за младежите нещо такова сега става арестът.



