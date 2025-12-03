Полицаи спасиха адвокатка от нападение

Юристката благодари на МВР

Двама полицаи спасиха адвокатка, която била нападната в Дупница. Екшънът се разиграл посред бял ден преди дни.

Адвокат Стефия Дойчинова благодари с писмо до министър на вътрешните работи и началника на РУ Дупница на полицаите Димитър Петков и Марио Александров. Адвокатката от София е била в Дупница по повод спешно здравословно състояние на майка є. В писмото си тя съобщава, че ситуацията станала около 14,00 ч. в центъра на Дупница, когато непознат за нея мъж я нападнал.

“Бързите и професионални действия на двамата полицаи запазиха живота ми и телесната ми неприкосновеност”, се казва в писмото. Адвокат Дойчинова благодари и за човешкото отношение към нея и оказаната є подкрепа.