Поредното скандално решение на български съд по дело за убийство на пътя!

* Коментар на Калин Стоянов, народен представител, бивш министър на вътрешните работи

Поредното скандално, цинично и брутално решение на български съд по дело за убийство на пътя!

Този път съдията от СГС, Мирослав Тодоров, освобождава от ареста и определя мярка „парична гаранция“ на извършителя, който прегази полицейски служител от СПС към СДВР, докато той изпълняваше служебните си задължения. Така животът на загиналия колега, болката и мъката на неговата съпруга, непълнолетната му дъщеря, всички близки, приятели и колеги бяха оценени на 5000 лева. Срам и позор!

34-годишният извършител има многобройни нарушения по ЗДвП, включително за превишена скорост. По данни на прокуратурата, която е поискала „задържане под стража“, той се е движил със 149 км/ч. Съдията обаче, за който не е ясно дали изобщо е шофьор, не се трогва нито от настъпилата смърт на изпълняващия дълга си полицай, нито от двойно превишената скорост. Вместо това, воден от своето „вътрешно убеждение“, хладнокръвно пуска извършителя на свобода, предполагам, пред очите на почерненото семейство.

Интересни са мотивите: шофьорът бил обвинен в неумишлено причиняване на смърт и затова можел да бъде пуснат срещу 5000 лв. Вероятно това са т.нар. работни обвинения на прокуратурата, може да излезе, но и можеше да не излезе на свобода.

Тук, освен юридически знания, един съдия би следвало да прояви човешко разбиране, морал и отговорност, и да наложи най-тежката мярка „задържане под стража“. Но уви, определена е гаранция, която за извършителя вероятно са просто джобни пари.

Срещу 5000 лева този пътен убиец отново е на пътя сред всички нас!

Жалко за този съдия. Чудя се как се чувства след такова решение, основано на неговото „вътрешно убеждение“. Дали се гордее с него? Дали го смята за справедливо?

Именно заради подобни „справедливи“ съдебни решения бащата на убитата Сияна - Николай Попов, както и всички почернени родители от сдружение „Ангели на пътя“, настояват за оставката на председателя на ВКС - Галина Захарова. Интересно ще бъде да чуем какъв ще е нейният коментар по този пореден безскрупулен съдебен акт.

И още нещо. Да очакваме ли реакция или протест от ПП-ДБ срещу това скандално решение на съдията от СГС?

Аз лично дълбоко се съмнявам. Не бих се изненадал, ако дори подминат случая с мълчание или, както често правят, да заемат позиция, която напълно игнорира болката на семействата на служителите на МВР и на децата загинали на пътя. Многократно сме виждали демонстрираната от тях неприязън към хората в униформа, които ежедневно рискуват живота си в защита на обществото и понякога, както в случая - буквално го губят.

(от Фейсбук)