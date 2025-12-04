"Не сме използвали физическа сила": СДВР опроверга майката на задържан по време на протеста, че е бил бит в ареста

В СДВР е разпоредена проверка

Столичната полиция публикува обяснение за задържането на младеж заради размириците по време на протеста на 1 декември пред централата на партия "ДПС - Ново начало" в София.

Майката на момчето днес беше в Народното събрание и обясни, че спрямо сина ѝ е упражнено полицейско насилие.

"Николай е бил бит, не му е оказана медицинска помощ и е отишъл сам в ИСУЛ, където са му зашили главата и се е върнал на протеста. Когато нищо не се е случвало, той е бил незаконно арестуван заедно с други хора", разказа пред журналисти в кулоарите на Народното събрание Десислава Алексиева, майка на Николай Алексиев, един от задържаните младежи на протеста. По думите й, той и всички задържани са били бити в ареста.

От СДВР обясниха, че задържаният е проявил изключително агресивно поведение, а при задържането му не е използвана физическа сила. По това време той вече е имал обработена и превързана рана на главата:

"Около 21:30 ч. на 1 декември служители на Първо РУ са изпратени от площад „Жельо Желев“ към кръстовището на ул. „Врабча“ и бул. „Васил Левски“ до сградата на „ДПС – Ново начало“. Малко след това пристига шествието на протестиращите, като част от тях започват да хвърлят предмети – стъклени бутилки, клони, камъни и различни пиротехнически изделия по сградата на партийна централа, а след това - по служителите на МВР, без да са провокирани по никакъв начин.

В множеството полицаите забелязват двама младежи с изключително агресивно поведение. Единият от тях е облечен с яке с жълти ръкави и лилав гръб, с поставена маска на лицето, която от време на време сваля, а другият - с черни дрехи и черна качулка.

Около 00:00 ч. на 2 декември на бул. „Васил Левски“ служителите на реда забелязват въпросните младежи, разпознават ги и ги задържат. По време на задържането не са използвани физическа сила, а само помощни средства (белезници). Младежът с шареното яке е установен след пристигане в Пето РУ, тъй като не е представил документ за самоличност. В момента, в който е преместен за отработване на документите по задържането, служителите забелязват, че на стената на нивото на главата му има кърваво петно. Веднага свалили качулката и забелязали от дясната страна на главата над ухото рана, която е зашита и превързана.

На въпроса кога и къде е пострадал и кога и къде му е оказана медицинска помощ, 21-годишният младеж е отговорил, че по време на протеста е ударен от неизвестно за него лице, отишъл е сам до болница, където са обработили раната и след това се е върнал на протеста. Установено е, че на 1 декември в 22.35 ч. младежът е посетил лечебно заведение и е напуснал в 22.55 ч. след оказване на медицинска помощ.

Задържаният собственоръчно е подписал всички документи по задържането, като в декларацията отразява, че не желае да бъде прегледан от медицински екип, нито да бъде уведомяван адвокат. Единственото му желание е да бъде уведомена майка му. В книгата за задържани лица в Пето РУ е отразено, че раната на главата му е отпреди задържането и вече е била обработена.

Впоследствие младежът се оплаква от болки в главата, като незабавно е извикан екип на ЦСМП. Същият пристига в 06.50 ч. и го транспортира за преглед в лечебно заведение.

Младежът е задържан с полицейска мярка до 24 часа, води се досъдебно производство по чл. 325 от НК. След доклад на материалите в Софийска районна прокуратура, му е повдигнато обвинение и взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ до 72 часа."

Директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи е разпоредил проверка във връзка с твърденията за нерегламентирани действия на полицията по отношение на задържания.