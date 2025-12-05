Внимание - пазете се! СВ1515ТА кара с 300 км/ч в София (ВИДЕО и СНИМКИ на шофьора)

Поредното камикадзе на пътя, което се похвали с личен рекорд за висока скорост в социалните мрежи - лъскав "Мерцедес" с регистрационен номер СВ1515ТА и управляван от младеж на видима възраст около 20 години.

В едно от видеата, заснети на Околовръстното в София, километражът преминава 300 км/ч. "Постижението" е документирано от приятел, седящ до водача.

Младият шофьор се казва Александър и често парадира с луксозния си автомобил, скоростите, които развива и дрифтовете, с които пили гуми на оживени места в столицата.

Във Фейсбук се подвизава под името Aleks ML, като се предполага, че фамилията му е Младенов.

Под звуците на бясна чалга и в компанията на приятел, Александър развива страховити скорости в населени места и е цяло чудо, че до момента не е убил човек на пътя.

След като възмутени граждани започнаха да споделят видеата, с които той се хвали и застрашава живота на невинни минувачи и участници в движението, мъжът скри цялата публична информация за себе си от социалните мрежи и остави една-единствена снимка, на която позира с пура и часовник, заснета в чужбина.

"Уважаеми полицаи от СДВР в групата - самосезирайте се преди да е късно! Глобата за дрифт е 3000 лева, а на нарушителя се отнема свидетелството за управление на МПС за срок от 12 месеца", призова Иван Владимиров, който управлява най-голямата група за пътни инциденти в столицата - "Катастрофи в София" във Facebook.

Младежът парадира с висок стандарт на живот и не спира да се хвали, че може да управлява автомобил с над 300 км/.