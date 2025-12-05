Откриха нарколаборатория в дома на криминално проявен

Нарколаборатория бе разбита от полицаите в бургаския квартал "Победа". Тя била оборудвана в двуетажна къща на 45-годишен мъж, криминално проявен, който е бил задържан при акция на Първо РУ .

Домът му се намира на ул. "Велека" №11, съобщиха от ОД МВР.

В двуетажния имот били открити прекурсори за производство на амфетамин, открита е и готова продукция.

Криминално проявеният мъж разполагал с две бутилки с кислол, бутилка с люспи за почистване, бутилки с корселин, йод и ацетон, червено прахообразно вещество, което реагирало на фосфор, електронна везна, пакет с надпис "MCM" с тегло около 200 грама и др. Със сигурност става дума за нарколаборатория в домашни условия.