Прокурорски протести за пуснати от ареста шофьори

Единият с джип БМВ блъска патрулка и погубва полицай

Съдът освобождава под гаранция убийци на пътя

Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в съда два протеста срещу две различни определения на Софийски градски съд, с които на свобода срещу парични гаранции бяха пуснати шофьорите, причинители катастрофи със загинал пешеходец и полицай.

Както писа “Труд news”, около 1,40 ч в нощта на 1 декември сръбски ТИР прегази и уби 61-годишен мъж, вървящ платното на Северната скоростна тангента на София. Заради произшествието бе задържан сръбският тираджия В. А. и бяха изпратени автопатрули, които да отклоняват движението до сутринта, за да се извърши оглед на дневна светлина. Точно в 4,20 ч Мирослав Василев с джип БМВ Х3 се заби в полицейски автомобил, спрял на булевард “Рожен” и уби на място 42-годишния служител на МВР Георги Каменов, съпруг и баща на 13-годишна дъщеря. Според първоначални заключения Василев карал със скорост 149 км/ч при позволени 90 км/ч в извънградската частна булеварда.

Загиналият Георги Каменов

Въпреки тезата на прокурорите от СГП, че има опасност да се укрие и извърши други престъпления, съдът освободи сърбина В. А. срещу 1000 гаранция, а Мирослав Василев - срещу 5000 лева гаранция. Тези решения предизвикаха гнева както на полицейските синдикати, така и на родителите на загинали деца от сдружението “Ангели на пътя”.

В протестите до Софийския апелативен съд, от СГП заявяват, че определенията са неправилни, тъй като не отговарят на обществената опасност на деянията на двамата шофьори. Прокурорите искат от апелативните състави да подложат на собствен внимателен анализ всички доказателства, да отменят постановеното от СГС и върнат извършителите зад решетките.

От прокуратурата уточниха, че е и на двамата обвиняеми - сръбският тираджия и мъжа с БМВ-то, са отнети свидетелствата за управление на моторно превозно средство до приключване на разследването и им е наложена забрана да напускат страната.



