Измама за 13 млн. евро: Шестима българи са арестувани по разследване на Европрокуратурата

По искане на Европейската прокуратура (EPPO) в България през последното денонощие са извършени над 80 претърсвания в рамките на разследване за трансгранична измама с ДДС, причинила щети в размер на над 13 милиона евро. Арестувани са шестима български граждани. Това съобщиха от офиса на европрокуратурата.

Претърсвания са извършени в девет града, сред които София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия, от ГДБОП, с подкрепата на ДАНС.

Иззети са документи и доказателства, както и мобилни телефони, златни монети и медали за инвестиции, и над 255 000 евро (500 000 лева) в брой.

Престъпната група, действаща от 2019 г. насам, управлява схема за измами с ДДС от верижен тип, която се възползва от правилата на ЕС за трансгранични сделки между държавите членки, тъй като те са освободени от данък добавена стойност (ДДС).

Чрез повече от 60 дружества, установени в България, Гърция и Румъния, са декларирани фиктивни търговски сделки, за да се поиска възстановяване на ДДС от националните данъчни власти, на което заподозрените не са имали право – тъй като предполагаемите доставчици, също контролирани от групата, са изчезнали, без да извършват никакви плащания.

Една от схемите включва симулирана търговия с фуражи за животни, генерирайки общ оборот от над 51 милиона евро (100 милиона лева). Друга схема включва фалшиви доставки на стоки в строителния сектор.

Щетите, причинени в резултат на разследваните дейности, се оценяват на 13,2 милиона евро.