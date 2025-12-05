Трима души са загинали при катастрофа край Търговище

Автор: Труд онлайн
Трима души са загинали при катастрофа край търговищкото село Дралфа.
Сигналът за инцидента е подаден днес около 15:36 часа, каза говорителят на Областната дирекция на МВР в Търговище Ани Кръстева. Катастрофата е в района на пътя между селата Дралфа и Голямо ново.
По първоначална информация лек и товарен автомобил, които са се движели в противоположни посоки, са участниците в катастрофата.
На място са загинали трима души, пътували в леката кола.
Водачът на товарния автомобил е тестван за алкохол и наркотици, резултатите са отрицателни.