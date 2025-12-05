Служител на НСО спаси човешки живот

Във фитнес

Служител на Националната служба за охрана (НСО) бе отличен за спасяването на човешки живот.

Началникът на НСО генерал-майор Емил Тонев награди с Плакет за заслуги капитан Васил Янчев за проявените от него изключително хладнокръвие и професионализъм.

В столична фитнес зала 61-годишен мъж паднал от лост и след тежък удар в главата загубил съзнание. Служителят на държавната охранителна служба предприел незабавни действия за оказване на неотложна първа помощ.

Установява, че коренът на езика на пострадалия му запушва дихателните пътища. Капитан Васил Янчев реагирал мигновено, освободил дихателните пътища на пострадалия и го реанимирал със сърдечен масаж и обдишване до идването на екип на Спешна помощ. С адекватната си и навременна реакция капитан Янчев спасил живота на пострадалото лице.

Ръководството на НСО изразява признателност на служителя за неговата доблест и за високите му лични и професионални качества.