Съхраняват марихуана в буркани и чували

Арестуван е 29-годишен перничанин

8 килограма дрога иззети при спецакция край Бобовдол

8 килограма марихуана, съхранявана в буркани и чували, бе открита и иззета при спецакция на полицията в село край Бобов дол.

До разкритието се стигнало, след като била получена оперативна информация, че в къща в село Паничарево, общ. Бобов дол и в паркиран в имота лек автомобил се съхранява марихуана. В условията на неотложност били предприети процесуално-следствени действия в имота. В лек автомобил “Фиат Скудо”, с прекратена регистрация, са открити 3 чувала, съдържащи суха зелена маса, при направен полеви нарокотест реагирала на марихуана.

В жилището са намерени везни, и два прозрачни спейсбека, съдържащи суха зелена листна маса, която също реагирала положително на марихуана. Последвала проверка и на друго жилище в селото, за което имало сигнал, че се съхраняват наркотици. В една от стаите бил открит плик пълен със суха зелена тревиста маса, а в друга - два буркана от 700 мл пълни със суха зелена листна маса, която при направения полеви наркотест също реагирал положително за марихуана.

По време на разследването служителите на РУ-Бобов дол установили, че наркотичните вещества били предоставяни от 29-годишен от Перник. Мъжът бил установен в село Шатрово, община Бобов дол и е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа.